02 февраля 2014, 17:23

Безопасность

Информация о бомбе в ЦРБ Раменского оказалась ложной

Угроза взрыва в ЦРБ Раменского оказалась ложной

Информация о минировании хирургического отделения ЦРБ в Раменском оказалась ложной, сообщили M24.ru в ГУ МВД России по Москве. Сотрудники полиции проверили здание хирургического отделения Центральной районной больницы (ЦРБ) Раменского и не нашли взрывного устройства.

В настоящее время эвакуированные ранее сотрудники и пациенты клиники возвращаются в помещения. "Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия, в ходе которых будет установлена личность сообщившего о заложенной бомбе", - добавили в МВД.

Напомним, информация о взрывном устройстве поступила в полицию около 14:00.

