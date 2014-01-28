Форма поиска по сайту

28 января 2014, 02:49

Полицейские проверяют информацию о "громком хлопке" в доме в ВАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские полицейские проверяют информацию о "громком хлопке" в доме на востоке столицы.

"В московскую полицию поступила информацию об инциденте, произошедшем в доме № 46, корпус 1 по улице Перовская на востоке Москвы", - сообщили ИТАР-ТАСС в ГУ МВД России по Москве. По предварительной информации, там произошел "громкий хлопок".

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства инцидента. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о хулиганстве.

