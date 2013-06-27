Отделы полиции с прозрачными стенами начнут строить в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Первый отдел полиции со стеклянными дверями и перегородками начнут строить в Москве. Об этом сообщил начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин.

"В Центральном округе делаем экспериментальный отдел, где двери и стены будут стеклянными. Это европейский уровень", - сказал Якунин.

Такое решение было принято после инцидента в отделе полиции "Дальний" в Татарстане, сотрудники которого применяли пытки к задержанным.

"Чтобы исключить применение насилия по отношению к гражданам, было принято такое решение, что позволит руководителям видеть, чем занимаются их подчиненные. Мы считаем, что это станет сдерживающим фактором для личного состава в вопросе профилактики должностных преступлений и правонарушений", - цитирует Якунина "Интерфакс".

Какой именно из отделов в ЦАО станет полностью "стеклянным", не сообщается. Первым в России подобным подразделением полиции стал отдел внутренних дел на острове Русский во Владивостоке.

Стоить также напомнить о том, что в столичной подземке ряд комнат полиции – с прозрачными стенами, и граждане могут следить за работой стражей порядка.