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24 февраля 2013, 10:21

Происшествия

Пьяный полицейский на иномарке врезался в "Жигули" в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Два человека пострадали накануне вечером в аварии с участием подмосковного полицейского и солдата-срочника.

ДТП произошло около 20.00 в поселке Горки-10 Одинцовского района, сообщили в пресс-службе МВД Подмосковья.

Участковый уполномоченный Немчиновского отдела полиции, управляя в неслужебное время личной иномаркой Peugeot, выехал на "встречку", где врезался в "Жигули" под управлением солдата-срочника.

В результате ДТП оба водителя получили ранения и были госпитализированы. При этом полицейский отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой полицейский, скорее всего, будет уволен.

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