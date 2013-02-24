Пьяный полицейский на иномарке врезался в "Жигули" в Подмосковье

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Два человека пострадали накануне вечером в аварии с участием подмосковного полицейского и солдата-срочника.

ДТП произошло около 20.00 в поселке Горки-10 Одинцовского района, сообщили в пресс-службе МВД Подмосковья.

Участковый уполномоченный Немчиновского отдела полиции, управляя в неслужебное время личной иномаркой Peugeot, выехал на "встречку", где врезался в "Жигули" под управлением солдата-срочника.

В результате ДТП оба водителя получили ранения и были госпитализированы. При этом полицейский отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой полицейский, скорее всего, будет уволен.