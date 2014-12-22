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Происшествия

22 декабря 2014, 12:33

Предполагаемым виновником ДТП с семью пострадавшими стал полицейский

полицейские авария дтп

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Предполагаемым виновником крупной аварии, произошедшей накануне вечером на юге столицы, является полицейский, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-центре МВД России. В результате ДТП пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы.

Имя и должность попавшего под подозрение сотрудника правоохранительных органов не раскрываются. Известно, что он был назначен на занимаемую должность около полугода назад. Принято решение об его увольнении.

На юге столицы легковой автомобиль протаранил маршрутку с пассажирами

Инцидент произошел накануне вечером на Медынской улице. Автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого находился полицейский, на огромной скорости влетел в маршрутное такси. От удара маршрутка вылетела на обочину и протаранила четыре автомобиля.

Травмы различной степени тяжести получили семь человек. Сам нарушитель отделался ушибами и ссадинами.

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Очевидцы отметили, что Skoda серьезно превысила допустимую скорость. По предварительным данным, в момент аварии машина двигалась со скоростью 115 километров в час.

Стоит отметить, что с начала декабря столичные полицейские успели отметиться в двух громких инцидентах на дорогах. 14 декабря высокопоставленный полицейский избил сотрудника ГИБДД, который остановил его машину для проверки документов.

В ночь на 13 декабря полицейский насмерть сбил 68-летнего пешехода на юге столицы. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что за рулем автомобиля сидел начальник отдела участковых уполномоченных. По данным правоохранительных органов, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

Участкового задержали, но он в тот же день сбежал из-под стражи.

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