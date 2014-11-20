Форма поиска по сайту

20 ноября 2014, 18:29

Безопасность

Москвичка Савченко заняла третье место в конкурсе "Народный участковый"

Фото: mvd.ru

МВД России подвело итоги конкурса "Народный участковый", который проводился с 1 по 10 ноября этого года. Третье место заняла старший участковый уполномоченный по району Коньково Елена Савченко, сообщает пресс-служба МВД.

Победителем стал участковый из Мытищ Иван Конторин, а второе место занял нижегородский полицейский Александр Пасякин.

Елена Савченко работает в правоохранительных органах с 2002 года и обслуживает участок, где проживает около семи тысяч человек.

На сегодняшний день в российских органах внутренних дел насчитывается около 46 тысяч участковых.

В 2013 году лучшим участковым стал старший лейтенант полиции из Приамурья Сергей Мажей, а в 2012 году - майор столичного главка МВД Юрий Леонтьев.

Напомним, столичный главк полиции проводит масштабную реформу системы работы участковых с населением. Общение с участковыми будет более мобильным - написать заявление можно будет по Интернету. Кроме того, столичная полиция планирует внедрить в работу участковых мобильные приложения, с помощью которых полицейские смогут на месте получить доступ к базам данных.

