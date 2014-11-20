Москвичка Савченко заняла третье место в конкурсе "Народный участковый"

Фото: mvd.ru
МВД России подвело итоги конкурса "Народный участковый", который проводился с 1 по 10 ноября этого года. Третье место заняла старший участковый уполномоченный по району Коньково Елена Савченко, сообщает пресс-служба МВД.
Победителем стал участковый из Мытищ Иван Конторин, а второе место занял нижегородский полицейский Александр Пасякин.
Елена Савченко работает в правоохранительных органах с 2002 года и обслуживает участок, где проживает около семи тысяч человек.
На сегодняшний день в российских органах внутренних дел насчитывается около 46 тысяч участковых.
В 2013 году лучшим участковым стал старший лейтенант полиции из Приамурья Сергей Мажей, а в 2012 году - майор столичного главка МВД Юрий Леонтьев.
Напомним, столичный главк полиции проводит масштабную реформу системы работы участковых с населением. Общение с участковыми будет более мобильным - написать заявление можно будет по Интернету. Кроме того, столичная полиция планирует внедрить в работу участковых мобильные приложения, с помощью которых полицейские смогут на месте получить доступ к базам данных.
