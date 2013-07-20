Полицейский погиб под колесами иномарки в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в 23.10 в Шатурском районе Московской области вблизи села Дмитровский Погост автомобиль Volkswagen насмерть сбил участкового уполномоченного лейтенанта полиции. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На момент аварии правоохранитель был в штатском и возвращался домой, следуя по обочине неосвещенной дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что иномаркой управлял житель Орехово-Зуево. По факту инцидента назначена проверка.