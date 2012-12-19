За порядком в новогоднюю ночь проследят почти 6 тысяч полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

Порядок в центре столицы в новогоднюю ночь будут обеспечивать почти 6 тысяч полицейских, сообщил на пресс-конференции врио замначальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Василий Глотов.

"В новогоднюю ночь в центре города будут дежурить 5813 человек, - сказал Глотов. - Из них: 1844 - сотрудники полиции, 60 - оперативники, 2000 - военные и 60 - сотрудники ГИБДД".

По словам замначальника управления, центр города поделят на четыре зоны. Васильевский спуск, Тверская и Театральная улица, а также Лубянская и Манежная площади будут патрулироваться нарядами полиции и военными. С 22.00 по всему периметру центра выставят рамки металлодетекторов - всего их будет 133.

Серьезные меры безопасности будут приняты и 26 декабря - в день проведения Кремлевской елки. Глотов сообщил. что прибывающих в Москву детей на вокзалаъ будут встречать полицейские, в этот день ограничат парковку, а также досмотрят транспорт, который будет перевозить маленьких гостей столицы.

Проживать дети будут в гостиничном комплексе "Измайлово", их охранять будут 589 полицейских.