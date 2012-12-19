Порядок в новогодние праздники обеспечат 35 тысяч полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

В обеспечении порядка в праздничные дни в столице будут задействованы 35 тысяч полицейских, сообщил на пресс-конференции врио замначальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Василий Глотов.

"С 22 декабря по 12 января в столице будет проходить множество мероприятий, - передает слова Глотова корреспондент M24.RU. - Всего планируется 1337 мероприятий в столице, из них - 357 в Новой Москве. В Кремле, Гостином дворе, на спортивных аренах, в Колонном зале, храме Христа Спасителя и других местах города пройдут представления для детей и старшеклассников. В прошлом году в них приняли участие более трех миллионов человек".

По словам замначальника управления, полиция примет все необходимые меры безопасности. "На всех мероприятиях реализуется комплекс мер - организован штаб ГУ МВД, в состав которого вошли ведущие подразделения ГИБДД и МЧС, такие же штабы созданы в УВД по округам, - заявил Глотов. - Объекты будут взяты под охрану и обследованы с привлечением кинологов. По итогам проверки будут составлены акты об итогах осмотра. Обследование будет проводиться за два часа до начала мероприятия, после чего оно берется под охрану".

Глотов отметил, что на входах на площадки, где будут проводится мероприятия, установят металлодетекторы и контрольно-пропускные пункты. "Мы все помним последнюю трагедию в Америке, - сказал замначальника управления безопасности столичной полиции, - и не можем допустить ее повторения. В праздничные дни будет усилен миграционный контроль, особенно в отношении лиц кавказской национальности. Принимаются меры по удалению бездомных со столичных вокзалов. На мероприятиях будет запрещена продажа алкоголя".

Кроме того, в праздничные дни будет изменено движение наземного транспорта в центре столицы.

Глотов рассказал о наиболее массовых мероприятиях, которые пройдут в столице в период с 22 декабря по 12 января. "26 декабря в 12.00 по поручению президента проводится всероссийская елка в Кремле - приглашены 5 тысяч детей из разных субъектов федерации, - сказал заместитель главы управления. - В новогоднюю ночь с 22.00 начнутся представления на Лубянской и Манежной площадях. В прошлом году в аналогичных мероприятиях участвовали более 70 тысяч человек. В полночь 1 января состоится фейерверк. 6 и 7 января в 260 храмах пройдут богослужения, мы ожидаем, что в них примут участие около 200 тысяч человек".