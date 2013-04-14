Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля 2013, 14:40

Безопасность

Пятеро полицейских будут уволены за драку с автомобилистом

Фото: ИТАР-ТАСС

Двое полицейских УВД на Московском метрополитене будут уволены из органов правопорядка за избиение автомобилиста. Такому же наказанию подвергнутся трое их коллег, которые стояли рядом, но не предотвратили преступления.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что инцидент произошел вечером в субботу вечером в Рыбниковом переулке. Прибывший на место экипаж группы немедленного реагирования задержал двух сотрудников УВД на Московском метрополитене, которые в ходе конфликта нанесли побои 43-летнему гражданину и проткнули ножом колеса его автомобиля.

Прапорщик и сержант полиции, а также трое их сослуживцев, присутствовавшие при конфликте, но не предотвратившие противоправные действия, будут уволены из органов внутренних дел, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по результатам служебной проверки будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности непосредственные руководители уволенных сотрудников.

Сайты по теме


полицейские увольнения избиения чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика