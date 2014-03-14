Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2014, 19:27

Безопасность

Порядок на матче ЦСКА - "Зенит" обеспечат почти 2 тысячи полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

Порядок на матче ЦСКА - "Зенит" обеспечат почти 2 тысячи сотрудников правоохранительных органов. На матче ожидается около 18 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба главка подмосковной полиции.

Встреча 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги состоится 15 марта в 16.00 на стадионе "Арена Химки".

На матче будут нести службу более 1,8 тысячи полицейских, в том числе 230 сотрудников ОМОНа.

Отметим, что примерно 3 тысячи зрителей приедут поддержать санкт-петербургский "Зенит".

Сайты по теме


полицейские футбольные матчи мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика