Власти Москвы потратят 18 миллионов рублей на питание полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

В следующем году столичные власти планируют потратить18 миллионов рублей на питание региональных сотрудников правоохранительных органов, которых будут задействовать в обеспечении порядка на массовых митингах и акциях в Москве.

Для работников ОВД, военнослужащих внутренних войск МВД, курсантов ведомственных образовательных учреждений закупят почти 120 тысяч сухих пайков. Каждый правоохранитель получит сэндвич с сыром и сырокопченой колбасой, шоколад, печенье или вафли, яблоко или апельсин и 0,5 литра минеральной воды.

Кроме того, сотрудники правопорядка смогут рассчитывать на горячие обеды от федеральных ведомств. Эта еда будет готовиться за счет внутренних резервов на полевой кухне, сообщил "Известиям" глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Названное количество сухих пайков условно. То есть конкретное количество еды для определенного мероприятия закажут по заявкам ГУВД. Добавим, что будет проводиться конкурс на право поставлять продукты для правоохранителей.

"Если за год потребуется больше, чем 120 тысяч пайков, то проведем дополнительный конкурс. Если меньше, то комбинаты просто не получат часть платы за эти не пригодившиеся пайки", - отметил Немерюк.