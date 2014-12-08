В ДТП под Орлом погибли трое московских полицейских

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Пятеро человек, среди которых два ребенка, погибли в результате ДТП в Мценском районе Орловской области, сообщает пресс-служба управления МВД России по Орловской области.

Как уточняет агентство "Интерфакс", среди погибших - командир роты УВД на Московском метрополитене, а также двое сотрудников 5-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене.

Авария произошла около 9 утра на 308 километре автодороги Москва – Харьков недалеко от деревни Каменка Мценского района. Водитель автомобиля "Тойота Королла" двигался в сторону Тулы. По предварительной версии, он не справился с управлением, в результате чего машину развернуло, а затем она столкнулась с идущей по встречке "Вольво".

В результате аварии водитель автомобиля "Тойоты" и четверо его пассажиров погибли на месте. Еще один пассажир был госпитализирован. Водитель автомобиля "Вольво" получил легкие телесные повреждения и от госпитализации отказался.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и назначены необходимые экспертизы.

Напомним, в сентябре в Подмосковье погиб сотрудник ГИБДД. Он управлял Chevrolet Niva, столкнулся с двумя автомобилями и скончался на месте аварии.