МЧС предупреждает о сильном ветре в столице

Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

В среду до 20.00 в столице ожидается сильный ветер с порывами до 12-15 метров в секунду. Горожанам и гостям Москвы следует соблюдать осторожность и закрывать окна в домах, предупреждает столичное управление МЧС.

Спасатели предупреждают, что при непогоде есть вероятность повреждения линий электропередач, рекламных щитов, автомобилей, а также обрушения ветхих конструкций.

Владельцам машин советуют поставить автомобили в гараж или парковать их вдали от деревьев.

Отметим, что в среду в столице установилась нетипично холодная для середины-конца октября погода. Температура воздуха 22 октября ниже климатической нормы на 9 градусов. Такая погода продержится в столичном регионе до середины следующей недели.

Сегодня днем столбики термометров покажут 2-4 градуса мороза, местами пройдет небольшой снег.