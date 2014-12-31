Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы

Фото: M24.ru

Минувшая ночь в столичном регионе оказалась самой холодной с начала этой зимы, сообщает центр погоды "Фобос".

Так, на метеостанции ВДНХ температура понизилась до минус 18 градусов, а на территории Подмосковья до минус 24 градусов.

Но уже сегодня днем, 31 декабря, температура воздуха начнет повышаться. Это связано с приближением теплого атмосферного фронта. "Он уже засыпал снегом западные области страны, в послеполуденные часы зона осадков доберется до берегов Москвы-реки, а вечером снегопады и метели охватят всю территорию Подмосковья", - пояснили в центре "Фобос".

Во второй половине дня температура повысится до минус 8-10 градусов, ближе к полуночи станет еще теплее. Юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду.

Как рассказала ранее специалист центра "Фобос" Алина Котилевская, в новогоднюю ночь в столице ожидается снежная и ветреная погода.

"Мы перейдем от тех морозов, наблюдаемых последние дни декабря, к теплу, которое придет буквально в первые дни января. По температурному режиму новогоднюю ночь мы начнем отмечать при температуре от 8 до 10 градусов мороза. Над Москвой пройдет атмосферный фронт, поэтому ночь будет снежной", - отметила Котилевская.

По ее словам, в течение ночи с 31 декабря на 1 января температура будет повышаться - по предварительным оценкам, к утру столбик термометра поднимется до минус 4-6 градусов. "Будет усиливаться западный и юго-западный ветер до 5-10 метров в секунду", - добавила специалист центра "Фобос".