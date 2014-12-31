Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

31 декабря 2014, 10:14

Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы

погода зима мороз

Фото: M24.ru

Минувшая ночь в столичном регионе оказалась самой холодной с начала этой зимы, сообщает центр погоды "Фобос".

Так, на метеостанции ВДНХ температура понизилась до минус 18 градусов, а на территории Подмосковья до минус 24 градусов.

Но уже сегодня днем, 31 декабря, температура воздуха начнет повышаться. Это связано с приближением теплого атмосферного фронта. "Он уже засыпал снегом западные области страны, в послеполуденные часы зона осадков доберется до берегов Москвы-реки, а вечером снегопады и метели охватят всю территорию Подмосковья", - пояснили в центре "Фобос".

Во второй половине дня температура повысится до минус 8-10 градусов, ближе к полуночи станет еще теплее. Юго-западный ветер усилится до 7-12 метров в секунду.

Как рассказала ранее специалист центра "Фобос" Алина Котилевская, в новогоднюю ночь в столице ожидается снежная и ветреная погода.

Ссылки по теме

"Мы перейдем от тех морозов, наблюдаемых последние дни декабря, к теплу, которое придет буквально в первые дни января. По температурному режиму новогоднюю ночь мы начнем отмечать при температуре от 8 до 10 градусов мороза. Над Москвой пройдет атмосферный фронт, поэтому ночь будет снежной", - отметила Котилевская.

По ее словам, в течение ночи с 31 декабря на 1 января температура будет повышаться - по предварительным оценкам, к утру столбик термометра поднимется до минус 4-6 градусов. "Будет усиливаться западный и юго-западный ветер до 5-10 метров в секунду", - добавила специалист центра "Фобос".

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать