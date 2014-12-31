31 декабря в столице ожидается небольшой снег и до 10 градусов мороза

Фото: M24.ru /Игорь Иванко

В среду, 31 декабря, в Москве ожидается облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров опустятся до -10 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

В последний день уходящего года в столицу начнет пробиваться атлантический воздух. Его распространение будет сопровождаться ухудшением погоды и повсеместным ослаблением морозов.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%.

В новогоднюю ночь будет облачно, пойдет небольшой снег, гололедица. В столице столбики термометров покажут минус 6-8, в Подмосковье будет от 6 до 11 мороза. В первый день 2015-го возможны небольшие осадки, в Москве будет около ноля.