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Общество

31 января 2015, 11:36

Последний день января в столице будет аномально теплым

погода Фобос зима

Фото: M24.ru

Январь в столичном регионе завершается аномально теплой погодой. Высока вероятность осадков, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

В последний день месяца в столице днем будет плюс 1-3 градуса, сильный юго-восточный ветер с порывами до 6-11 м/с, а ночью возможен снег.

На 31 января также прогнозируется обновление температурного рекорда 1961 года, когда столбик термометра поднялся до +2,7 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в выходные снег "вполне может превратиться в дождь".

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"Все-таки плюс 2-3 градуса, которые мы ожидаем в субботу, могут привести к тому, что будет идти небольшой мокрый снег с вкраплениями капель дождя. А вообще осадки будут достаточно интенсивными, и за субботу-воскресенье в Москве выпадет около 5-7 миллиметров осадков", - рассказал представитель "Фобоса".

Ожидать понижения температура москвичам стоит не раньше середины следующей недели.

"В среду атмосфера начнет перестраиваться на более северные потоки, придут более холодные воздушные массы, снег станет кратковременным и может быть мы увидим солнце. И температура будет понижаться", - пояснил Леус, добавив, что предположительно, март в столице будет холодным, и "особой жары ждать весной не стоит".

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