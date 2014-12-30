Во вторник в столице ожидается до 15 градусов мороза

В Москве 30 декабря термометры покажут от -15 до -17 градусов

Во вторник, 30 декабря, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров опустятся до -15 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Столичный регион останется во власти холодного воздуха, и температура повсеместно удержится на 6-7 градусов ниже нормы. При этом, в западных областях вероятность осадков ожидается невысокой, а на востоке будет идти снег.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха составит минус 17 - минус 19 градусов, по области будет от 15 до 20, местами до 25 мороза.

Днем в среду будет облачно, с прояснениями, пойдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. В Москве столбики термометров покажут минус 6 - минус 8 градусов.