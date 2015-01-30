Аномально теплая погода ожидает москвичей в выходные

"Интервью": Михаил Леус рассказал о погоде на выходные

В ближайшие выходные погода в столице будет аномально теплой, высока вероятность осадков, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В субботу и воскресенье столичный регион продолжит ощущать влияние атлантического циклона. В московский регион, как и почти на всю территорию европейской части России, будут поступать массы атлантического воздуха - очень теплого и влажного", - отметил Леус.

При этом в ночь на субботу в городе будет скользко, температура опустится до минус 2 градусов. В субботу днем в столице будет плюс 1-3 градуса, сильный юго-восточный ветер с порывами до 6-11 м/с, а ночью возможен снег.

На 31 января также прогнозируется обновление температурного рекорда 1961 года, когда столбик термометра поднялся до +2,7 градуса.

Михаил Леус также отметил, что в выходные снег "вполне может превратиться в дождь".

"Мосгорсправка": Как не упасть на скользкой дороге

"Все-таки плюс 2-3 градуса, которые мы ожидаем в субботу, могут привести к тому, что будет идти небольшой мокрый снег с вкраплениями капель дождя. А вообще осадки будут достаточно интенсивными, и за субботу-воскресенье в Москве выпадет около 5-7 миллиметров осадков", - рассказа представитель "Фобоса".

Ожидать понижения температура москвичам стоит не раньше середины следующей недели.

"В среду атмосфера начнет перестраиваться на более северные потоки, придут более холодные воздушные массы, снег станет кратковременным и может быть мы увидим солнце. И температура будет понижаться", - пояснил Леус, добавив, что предположительно, март в столице будет холодным, и "особой жары ждать весной не стоит".