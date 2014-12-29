В понедельник в столице ожидается морозная погода

Фото: M24.ru /Александр Авилов

В понедельник, 29 декабря, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег. Столбики термометров опустятся до -12 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

В столичном регионе сохранится морозная погода, при этом в западных областях, благодаря антициклону, вероятность осадков будет невелика, а на востоке ожидается небольшой снег.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 15 градусов ниже ноля, пройдет кратковременный снег. Днем во вторник - минус 13 градусов, возможен небольшой снег.