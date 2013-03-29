В Москве потеплеет до плюс четырех

В столице заметно потеплеет

В столице в пятницу, 29 марта, будет солнечно, а температура воздуха поднимется до четырех градусов выше нуля.

Долгожданная весна приходит в Москву благодаря антициклону, доминирующему над центральными областями Европейской России, сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Ночные морозы заметно ослабели: в ночь на пятницу столбики термометров не опустились ниже -8 градусов, по области - 7-15 градусов мороза.

Днем в городе воздух прогреется до +2... +4, по области - от 0 до +5. Ветер будет дуть западный со скоростью 1-6 метр в секунду.

Атмосферное давление будет немного повышенным - 756 миллиметров ртутного столба.

Примерно такая же погода сохранится и в выходные дни, но вечером в субботу в некоторых районах может пройти мокрый снег.