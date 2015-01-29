В ночь на пятницу столицу накроет густой туман

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В ночь на пятницу на столицу опустится густой туман. В московском регионе потеплеет до нуля и выпадут осадки, сообщает Гидрометцентр.

Ночью будет до -3 градусов, днем столбики термометров остановятся на отметке +2 градуса.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью возможно образование гололеда.

Такая погода считается аномально теплой, так как средняя суточная температура будет отличаться от нормы на 8-9 градусов. 31 января температура воздуха в столице может даже подняться выше исторического максимума, прогнозируется до 4 градусов тепла. Прежний максимум для этого дня составляет всего 2,7 градуса.

Кроме того, в начале февраля погода будет по-весеннему теплой, днем ожидается от -2 до +4 градусов. При этом будет сыро и ветрено.

Отметим, что необычно теплую погоду принес в столичный регион атлантический циклон.