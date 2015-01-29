В четверг в столице пройдет небольшой снег

Фото: M24.ru /Юлия Иванко

В четверг, 29 января, в столице ожидается облачность, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 3 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 741 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 95%.

Предстоящей ночью - облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах - гололедица. Местами ожидается туман, видимость составит 300-500 метров. В столице будет 3 - 5 градусов мороза, в Подмосковье - от 3 до 8 ниже ноля.

Днем в пятницу характер погоды не изменится: пройдет мокрый снег, на дорогах будет скользко. Местами опустится туман. В Москве воздух прогреется до плюс 2 градусов.