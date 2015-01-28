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Общество

28 января 2015, 08:25

В среду в столице ожидается небольшой снег и до 7 градусов мороза

погода осадки снег облачность

В среду днем в столице потеплеет до минус трех градусов

В среду, 28 января, в столице ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до -7 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Регион останется на дальней окраине азиатского антициклона, на большей части территории сохранится облачная погода со слабым снегом и небольшими морозами.

"Количество выпавших в нынешнем январе осадков уже достигает почти 140% от месячной нормы. Температура тоже останется выше средних многолетних значений. По расчетам, в Москве термометры покажут -3…-5 градусов, на территории области -2…-7 градусов", - отметили метеорологи.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 97%.

Предстоящей ночью не исключен небольшой снег, на дорогах будет скользко. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Днем в пятницу вновь пройдет небольшой снег, будет облачно, на дорогах - гололедица. В Москве температура воздуха составит 2-4 градуса мороза.

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