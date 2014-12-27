В субботу в столице будет сухо и морозно

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В субботу москвичей ожидает сухая и морозная погода. Столбики термометров покажут -5... -7 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".
Такая погода обусловлена тем, что столичный регион находится в западном "крыле" азиатского антициклона.
В Москве переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду.
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Отметим, что в столице до сих борются с последствиями снегопада, который обрушился на город в четверг. Город убирают 40 тысяч дворников.
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