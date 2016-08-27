Воздух в столице прогреется до 27 градусов в субботу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Теплая погода с переменной облачностью ожидается в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем воздух в столице прогреется до +27 градусов. Местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В начале следующей недели возрастет вероятность ливней и гроз, но холоднее не станет. Циклон принесет в столичный регион хорошо прогретый воздух из Центральной Атлантики. Температура в городе будет держаться на уровне 25 градусов.

Последние дни лета в столице будут солнечными и комфортными.