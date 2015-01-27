Во вторник в столице ожидается небольшой снег и до 5 градусов мороза

В столице сохранится комфортная зимняя погода

Во вторник, 27 января, в столице ожидается облачность, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 96%. Предстоящей ночью - облачно, небольшой снег, на отдельных участках дорог - гололедица. В столице столбики термометров покажут 5 - 7 градусов ниже ноля, в Подмосковье будет от 5 до 10 мороза.

По прогнозам синоптиков снегопады в столице продлятся до конца недели. Ближе к выходным потеплеет, воздух будет прогреваться до 0 градусов. На прошлой неделе снег в столице шел в течение нескольких дней. За это время выпало около 60 процентов месячной нормы осадков.