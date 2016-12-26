Облачная погода и небольшой снег ожидают Москву в понедельник

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Облачная погода и небольшой снег ожидаются в столице в понедельник, сообщает Гидрометцентр России. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами с порывами до 13–18 метров в секунду.

Как вести себя в гололед. Инструкция

Во вторник характер погоды не изменится. Ночью столбики термометров покажут -2... 0 градусов, днем – 0... +2 градуса. А вот в среду немного похолодает. Ночью до ночью -4... -2 градусов, днем – до -3... -1 градуса.