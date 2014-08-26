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Общество

26 августа 2014, 10:33

МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве и Подмосковье

погода сильный ветер

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник до 20.00 в Москве и области ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Спасатели предупреждают, что при непогоде есть вероятность повреждения линий электропередач, повала деревьев и повреждения рекламных конструкций. Владельцам машин советуют поставить автомобили в гараж или парковать их вдали от деревьев.

В свою очередь, департамент транспорта столицы просит автомобилистов быть внимательными в условиях возможного ухудшения погоды.

Напомним, что днем 26 августа столбики термометров в Москве поднимутся до 19 градусов, ожидаются кратковременные дожди.

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Ранее сообщалось, что последняя неделя августа в столичном регионе будет теплой, но дождливой. Температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы, осадки возможны в любой день недели. Самым холодным днем станет среда, когда столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов, а к пятнице в столице потеплеет до 21 градуса.

Осадки наиболее вероятны в среду, пятницу и воскресенье. В остальные дни недели сохраняется вероятность дождей, но она не так велика.

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