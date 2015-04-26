Синоптики пообещали потепление и дожди

Тепло придет в столицу на следующей неделе

На следующей неделе в столице ожидается до 20 градусов тепла и кратковременные дожди, сообщает телеканал "Москва 24".

Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, настоящая весна наступит во вторник. "Москвичей ждет много солнца, в ночные часы будет до +11 градусов, а днем до +24", – сказал он.



Самыми солнечными днями на предстоящей неделе будут среда и пятница. Всю неделю будет тепло и облачно, в некоторых районах города возможны кратковременные дожди.

На майские праздники, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит 15-20 градусов тепла. Однако 1 мая возможно небольшое похолодание и гроза.