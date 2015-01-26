К выходным в столице начнется оттепель

Морозы начнут ослабевать в столичном регионе со вторника

Во вторник синоптики ожидают в столичном регионе потепление и снегопады, которые продлятся до выходных. В течение недели будет преобладать облачная погода.

"В ночь с понедельника на вторник при облачной погоде с прояснениями воздух в Москве остынет до минус 9-10 градусов. Во вторник днем мы рассчитываем на повышение температуры до минус 3-5 градусов", – рассказала в эфире канала "Москва 24" ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

Ближе к выходным станет еще теплее, воздух будет прогреваться до 0 градусов.

В понедельник в столице ожидается облачность, пройдет небольшой снег. Вечером столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5 м/с. Давление составит 753 миллиметров ртутного столба.

Напомним, на прошлой неделе в Москве в течение нескольких дней продолжался снегопад. За это время выпало около 60 процентов месячной нормы снега.