Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

26 января 2015, 12:45

К выходным в столице начнется оттепель

погода Елена Волосюк снегопад оттепель

Морозы начнут ослабевать в столичном регионе со вторника

Во вторник синоптики ожидают в столичном регионе потепление и снегопады, которые продлятся до выходных. В течение недели будет преобладать облачная погода.

"В ночь с понедельника на вторник при облачной погоде с прояснениями воздух в Москве остынет до минус 9-10 градусов. Во вторник днем мы рассчитываем на повышение температуры до минус 3-5 градусов", – рассказала в эфире канала "Москва 24" ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

Ближе к выходным станет еще теплее, воздух будет прогреваться до 0 градусов.

Ссылки по теме

В понедельник в столице ожидается облачность, пройдет небольшой снег. Вечером столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5 м/с. Давление составит 753 миллиметров ртутного столба.

Напомним, на прошлой неделе в Москве в течение нескольких дней продолжался снегопад. За это время выпало около 60 процентов месячной нормы снега.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать