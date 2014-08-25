Конец августа будет дождливым - синоптики

Скандинавский циклон принес дожди в Москву

Последняя неделя августа в столичном регионе будет теплой, но дождливой. Температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы, осадки возможны в любой день недели, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

Утро понедельника встретило москвичей настоящим ливнем. Эксплуатационные службы города перешли на работу в режиме повышенной готовности, чтобы избежать подтоплений. В диспетчерскую службу поступило 19 заявок о скоплении воды, 14 из них уже выполнены. В ликвидации последствий дождя задействовано 85 бригад "Мосводостока", сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и благоустройства.

Подтопления в течение недели вполне возможны, ведь погода в ближайшие несколько дней не улучшится. "В Москву пришла осень, всю неделю будет стоять пасмурная погода. Такие условия создают циклоны, которые проходят через Московскую область", - рассказали в "Фобос-центре".

Всю неделю в городе будет от 16 до 21 градуса. Самым холодным днем станет среда, когда столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов, а к пятнице в столице потеплеет до 21 градуса.

Осадки наиболее вероятны в среду, пятницу и воскресенье. В остальные дни недели сохраняется вероятность дождей, но она не так велика.

Москвичи могут сообщать городским службам о скоплении воды на улицах и дворах города. Пожаловаться на плохую работу канализации можно на официальном сайте "Мосводостока" в разделе "Написать письмо", либо позвонив в центральную диспетчерскую службу по телефону: 8 (495) 657-87-03.

По словам генерального директора организации Константина Ишханяна, основными проблемами во время ливней становятся перебои в работе общественного транспорта и подтопление подвальных помещений.