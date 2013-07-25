Гроза и град ожидаются в Москве в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидаются гроза, град и усиление ветра

Главное управление МЧС по Москве выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

В дневное время в столице ожидаются ливни, местами гроза и град, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели напоминают, что "во время непогоды есть вероятность повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом. Также возможно повреждение кровли и остекления жилых и нежилых зданий, линий электропередачи".

Напомним также, что завтра, 26 июля, синоптики прогнозируют умеренно теплую, но дождливую погоду.

В ночь на пятницу температура понизится до 14 – 16 градусов тепла, днем потеплеет до 18 - 21 градуса, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.