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Москва 24

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Общество

25 января 2015, 20:36

На следующей неделе в столице ожидается похолодание

погода похолодание центр погоды Фобос

За несколько дней в столице выпало 60 процентов месячной нормы осадков

В воскресенье, 25 января, столбики термометров опустились на несколько градусов ниже уровня субботы. На следующей неделе будет похолодание, сообщает телеканал "Москва 24".

"Новая неделя начнется с похолодания утром в понедельник -10. Потом будут господствовать все теже атлантические массы. С запада они к нам будут поступать с порцией облаков и осадков", - сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

Вся неделя будет облачная с неустойчивыми прояснениями. Температура будет выше на 3-4 градуса, чем обычно бывает в последней декаде января.

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