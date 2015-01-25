На следующей неделе в столице ожидается похолодание

За несколько дней в столице выпало 60 процентов месячной нормы осадков

В воскресенье, 25 января, столбики термометров опустились на несколько градусов ниже уровня субботы. На следующей неделе будет похолодание, сообщает телеканал "Москва 24".

"Новая неделя начнется с похолодания утром в понедельник -10. Потом будут господствовать все теже атлантические массы. С запада они к нам будут поступать с порцией облаков и осадков", - сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

Вся неделя будет облачная с неустойчивыми прояснениями. Температура будет выше на 3-4 градуса, чем обычно бывает в последней декаде января.