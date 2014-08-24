Воскресенье в столице будет сухим и теплым

В столице в воскресенье будет сухо и малооблачно

Предпоследнее воскресенье этого лета, 24 августа, порадует москвичей сухой и теплой погодой. Дождей не ожидается, а максимальная температура воздуха составит +24 градуса, сообщает центр погоды "Фобос".

Облаков в небе над столицей будет немного - благодаря антициклону. Уже к 10.00 стоблики термометров поднимутся до +20 градусов.

По расчетам синоптиков, в течение дня воздух прогреется до +22 - +24 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер с силой 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление - 750 миллиметров ртутного столба (повышенное).

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, в понедельник столицу посетит циклон, который принесет с собой кратковременные дожди и дальнейшее понижение температуры - ориентировочно, до +18 градусов.

Ночи в столице уже перестали быть жаркими - город готовится к наступлению осени. Так, минувшей ночью минимальная температура воздуха в Москве составила +10,9 градуса, в центре было около +15 градусов.