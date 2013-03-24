В Москве продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение продлено в столичном регионе

Управление МЧС по Московской области продлило штормовое предупреждение до 10.00 25 марта. Ранее предполагалось, что метель закончится 24 марта.

В столице дует сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье не превысит 6-8 градусов ниже нуля, в Подмосковье - 5-10 градусов. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Тем временем непогода усложняет движение транспорта в городе. На дорогах плохая видимость и гололедица, ГИБДД предупреждает о возможных пробках и увеличении количества мелких аварий, поэтому лучше сделать выбор в пользу метро, передает телеканал "Москва 24".

Специалисты также советуют стараться не находиться долго около деревьев и рекламных конструкций и не парковать в таких местах машины.