В столице во вторник потеплеет до + 3 градусов

Фото: ТАСС

Во вторник, 24 февраля, в столице ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до +3 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Столичный регион останется во власти очень теплого воздуха, и температура повсеместно будет превышать норму на 7-8 градусов. При этом из-за близости атмосферных фронтов погода сохранится неустойчивой, и вновь не обойдется без небольших осадков.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%.

Ночью и днем в среду при переменной облачности обойдется без осадков. В столице ночью будет до 2 градусов мороза, в Подмосковье воздух остынет до минус 5 градусов. Днем в Москве столбики термометров поднимутся до 3-5 выше ноля.