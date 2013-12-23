Москва может остаться без снега на Новый год

В среду в столице может быть побит температурный рекорд 1910 года

Столичные синоптики обещают теплую и пасмурную погоду вплоть до следующей недели, сообщает телеканал "Москва 24".

По прогнозам, температура останется на несколько градусов выше нормы и сохранится на отметке выше нуля. В понедельник и во вторник в Москве возможны осадки.

Во второй половине недели будет также облачно, однако снега ждать не стоит.

Среда, благодаря усилению позиций антициклона, станет самым погожим и теплым днем на этой неделе. Кроме того, в этот день может быть побит температурный рекорд 1910 года. По данным синоптиков, в этот день воздух в столичном регионе может прогреться до 4 градусов тепла. Предыдущий рекорд составит 3,1 градуса со знаком плюс.

В четверг, пятницу и субботу характер погоды существенно не изменится: столица по-прежнему останется под действием антициклона.