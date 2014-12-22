Похолодание и снегопады придут в город к середине недели

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Температура воздуха вернется к норме, характерной для конца декабря, к середине недели, сообщил m24.ru ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня-завтра будут последние дни оттепели, затем температура начнет опускаться. К середине недели ночью ожидается минус пять – семь градусов. Днем – около трех градусов мороза", – отметил он.

По словам Тишковца, высота снежного покрова придет в норму к Новому году. В праздничную ночь синоптики обещают легкий снегопад и до 10 градусов мороза.

Глава департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин заявил, что коммунальные службы города готовы к любым снегопадам. "В городе, в том числе на МКАДе и вылетных магистралях, установлено 200 датчиков, которые помогают прогнозировать погоду", – подчеркнул он.

Ранее синоптики прогнозировали, что нынешняя зима станет самой холодной за последние 24 года. По их прогнозам морозы придут в Москву в январе-феврале.

Холода обещали и орнитологи, заметившие в столице нескольких полярных сов. Они связали появление северных птиц на широтах столицы со скорыми и сильными морозы. В последний раз полярные совы навещали Москву в 1987 году. Год спустя зима в столице была непривычно холодной – столбик термометра опускался до минус 30 градусов.