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Москва 24

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Общество

22 февраля, 20:12

Синоптики объявили в столице штормовое предупреждение

погода ветер штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение

В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение, передает телеканал "Москва 24". Порывы ветра могут повредить слабо укрепленные конструкции.

МЧС рекомендует пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Ранее синоптики присвоили сильному ветру в столице и области "оранжевый" уровень опасности. Об этом писало ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Оранжевый" уровень является предпоследним в цветовой системе обозначения метеоявлений. Он сообщает, что погодное явление может нанести ущерб человеку.

По данным Гидрометцентра РФ, Москва и область сегодня - единственные в Центральной России регионы, где действует "оранжевый" уровень. Большинство же областей окрашены на карте синоптиков желтым цветом, символизирующим потенциально опасную погоду.

Напомним, это воскресенье стало аномально теплым днем. 22 февраля температура в Москве выше нормы на 7-8 градусов и достигает +4. Такие цифры соответствуют началу апреля.

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