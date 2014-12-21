В середине недели в городе начнутся снегопады и метели

Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

В середине следующей недели в столицу придет зима. Температура воздуха опустится ниже ноля, в городе начнутся снегопады и метели, сообщила телеканалу "Москва 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

Днем в среду столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов, в четверг в столице похолодает до -7 градусов.

Пока же в московском регионе под действием североатлантических циклонов сохраняется аномально теплая погода. Днем в понедельник и вторник ожидается температура 1 градус выше ноля, ночью - от минус одного до минус трех.

"Самый первый из холодных фронтов пройдет в столице предстоящей ночью. В ночь на понедельник пройдет небольшой снег при слабо отрицательной температуре", - сказала Котилевская.

Следующая порция осадков придется на ночь вторника и обеспечит столицу сырой и пасмурной погодой.

Ранее столичное управление МЧС сообщало, что в городе может образоваться гололед. В связи с этим дороги в Москве начали обрабатывать реагентами.