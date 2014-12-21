Вечером в воскресенье возможен гололед

Московское управление МЧС предупреждает о гололеде в воскресенье вечером - в период с 19 до 23 часов температура воздуха опустится ниже нуля.

Жителей просят быть осторожнее. "Возрастает вероятность затруднения движения транспорта, увеличения количества ДТП, возможны случаи травматизма среди населения", - сообщили в МЧС.

В связи с понижением температуры московские дороги обработают реагентами. Особое внимание при этом уделят подъемам, спускам, эстакадам, дорогам у водоемов, а также мостам и тоннелям, сообщили ТАСС в департаменте ЖКХ. Выборочную обработку реагентами проведут также во дворах и на тротуарах.

Как вести себя в гололед

Как удержаться на ногах и правильно падать

1. Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, откажитесь от высоких каблуков.

2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

3. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

4. Наступать следует на всю подошву целиком, ноги слегка расслабить в коленях.

5. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.

6. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. При травме обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

"План города": Как борются с гололедом в Москве

Как ездить в гололед

1. Залог безаварийной езды – внимательность и аккуратность.

2. В любой ситуации на дороге колеса у автомобиля должны вращаться. То есть необходимо исключить полную блокировку колес, при которой автомобиль становится неуправляемым, поскольку застывшие в неподвижности колеса имеют минимальное соприкосновение с дорогой, а значит, сила трения резко падает и автомобиль "срывается" в неуправляемое скольжение.

3. При необходимости руль надо поворачивать плавно. Если автомобиль продолжает ехать по прямой, не реагируя на движение руля, следует вновь выровнять руль и повторить движение снова, а не пытаться поворачивать руль еще круче (это приведет к тому, что колеса еще сильнее заскользят по дороге с дальнейшими неприятными последствиями).

4. Зимой надо забыть тот скоростной режим езды, который был обычным для вас в летнее время. Пословица: "Тише едешь – дальше будешь" для зимы особенно актуальна.

5. Осторожно пользоваться тормозами при езде, особенно при поворотах. Перед поворотами притормаживать нужно комбинированно, используя и торможение двигателем, и ножной тормоз.

6. Даже если у вас отличная зимняя резина с шипами и хорошие навыки торможения, не теряйте осторожность. Ведь у тех, кто едет за вами, могут оказаться шины без шипов или слабые водительские навыки, поэтому, "профессионально" затормозив, вы можете подставить заднюю часть своей машины под удар. Поэтому преимущества шин с шипами желательно использовать для того, чтобы удержать автомобиль на полосе, а не для экстренного торможения.

7. Старайтесь держать дистанцию не менее двойной скорости движения. То есть при скорости 40 км/час дистанция должна составлять около 80 метров.

8. Применяйте либо торможение двигателем или импульсное торможение, либо комбинируйте оба метода.



9. Подъемы и спуски надо преодолевать на пониженных передачах и без их переключения, с постоянной скоростью. Включать надо такую передачу, чтобы не было чрезмерного тягового усилия на колесах, чтобы они не начали проскальзывать. Если на подъеме колеса все-таки начали буксовать, и машина соскальзывает назад, необходимо быстрыми поворотами руля вправо поставить автомобиль под косым углом к дороге, стараясь, чтобы заднее колесо уперлось в бордюр или бугорок. Иногда дорожная ситуация (и дорога) позволяет безопасно съехать задом на менее скользкую обочину, где автомобиль уже можно остановить.

10. Движение накатом на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением на скользкой дороге совершенно недопустимо, так как делает невозможным торможение двигателем, требует дополнительного времени, чтобы привести автомобиль в полностью управляемое состояние, а этого времени может просто не быть.