В субботу в Москве ожидается теплая погода со снегом

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В субботу москвичей ожидает аномально теплая для февраля погода. В столице в течение дня выпадет снег, а к вечеру возможен дождь, сообщает центр погоды "Фобос".

Нетипично теплая для конца февраля погода объясняется влиянием антициклона, расположившегося на юге столичного региона. Воздух прогреется до 5 градусов тепла, что на 8 градусов превышает климатическую норму.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно вырастет и составит 745 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

Водителям следует быть осторожнее, так как вероятно образование гололедицы и туманов из-за высокой влажности.

Примечательно, что потепление в субботу не закончится. Уже в воскресенье температура воздуха днем может составить 5-7 градусов выше нуля.