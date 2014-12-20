Синоптики прогнозируют в Москве сильный ветер и облачность

Сильный ветер прогнозируют в Москве

Утром, 20 декабря, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает телеканал "Москва 24".

В МЧС предупреждают о возможности повреждения линий электропередач и обрушении слабо укрепленных конструкций. Служба рекомендует москвичам закрыть окна, а личный транспорт либо поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев.

Днем в столице будет до четырех градусов тепла. Синоптики обещают пасмурную и сырую погоду. Атмосферное давление низкое - 732 мм ртутного столба.