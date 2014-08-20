В конце недели москвичей ждет похолодание и ливневые дожди

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Теплая погода, установившаяся в Москве с середины августа, продержится до пятницы. 22 августа Московский регион окажется во власти циклона, который принесет с собой ливневые дожди и похолодание, сообщили корреспонденту M24.ru в центре погоды "Фобос".

Погода в четверг будет не слишком отличаться от той, что установилась в регионе в среду. Воздух прогреется до 27-29 градусов, осадков не ожидается.

В пятницу антициклон будет вытеснен атмосферным фронтом, который пройдет через всю Московскую область. Он принесет с собой ливневые дожди и похолодание до 22-23 градусов. В некоторых районах Москвы и области возможны небольшие подтопления.

В выходные осадков не ожидается, но теплее не станет - солнце не сможет прогреть холодный воздух, который будет принесен атмосферным фронтом, поэтому столбики термометров поднимутся лишь до 22-23 градусов. Особенно холодно будет ночами - в Москве около 10 градусов, а по области возможно снижение температуры до +7.

В понедельник столицу вновь посетит циклон, который принесет с собой кратковременные дожди и дальнейшее понижение температуры - ориентировочно до +18 градусов.