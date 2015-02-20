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Общество

20 февраля, 06:31

В пятницу ожидается небольшой дождь и до 3 градусов тепла

погода дождь облачность

"Утро": Атмосферный фронт принесет в Москву новую волну тепла

В пятницу, 20 февраля, в столице ожидается облачность, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +3 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Очередной атмосферный фронт принесет в столичный регион новую волну тепла. Сопровождать ее будут плотные облака, небольшие осадки, переходящие в дожди, и оттепельные температуры.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 99%. Сохранятся условия для образования гололедицы, наледи и сосулек.

Предстоящей ночью будет облачно, с прояснениями, местами возможны небольшие осадки, на дорогах - гололедица. В столице столбики термометров покажут до 2 градусов ниже ноля.

Днем в субботу характер погоды не изменится - облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, на дорогах - скользко. В столице воздух прогреется до 4 градусов тепла.

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