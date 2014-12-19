В пятницу пройдет мокрый снег и потеплеет до 2 градусов

Москву 19 декабря ожидает плюсовая температура и снег с дождем

В пятницу, 19 декабря, в столице осадки в виде снега и дождя, местами гололедица. Воздух прогреется до +2 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Атмосферный фронт принесет в регион очередное ухудшение погоды, способствуя новому повышению температуры.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Местами сохранятся гололедица и условия для образования сосулек.

В субботу характер погоды не изменится - будет пасмурно и сыро, пройдет мокрый снег. Температура днем в Москве будет 2-4 градуса тепла. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 12-17 м/с.