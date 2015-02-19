В четверг ожидается пасмурная погода и до двух градусов мороза

"Утро": В Москве 19 февраля ожидается пасмурная погода

В четверг, 19 февраля, в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть западный ветер со скоростью 2-5 м/с. Давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 95%.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами - небольшой снег, на дорогах - гололедица. В столице будет от 2 до 4 градусов ниже ноля, в Подмосковье - от 2 до 7 мороза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем в пятницу характер погоды не изменится, но потеплеет. Будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут от 2 до 4 тепла.