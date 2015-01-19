В понедельник в столице пройдет небольшой снег

Фото: M24.ru /Лидия Широнина

В понедельник, 19 января, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег и около ноля градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 751 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 95%.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, небольшой снег. В столице подморозит до минус 3 - минус 5 градусов, по области будет от 3 до 8 ниже ноля.

Во вторник температура воздуха в Москве и по области будет такой же, как ночью - до 5 градусов мороза.

По предварительным прогнозам, на этой неделе в городе наступят умеренные морозы. Ночами будет до 12-16 ниже ноля, днем 11 -13 мороза. Неделя пройдет без существенных осадков.