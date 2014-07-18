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В Московской области до 20.00 объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС России.

В регионе ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами возможна гроза.

При такой погоде есть вероятность повреждения линий электропередач и рекламных конструкций, приводящая к затору на дорогах, повреждение автомобилей и обрушение слабо укрепленных конструкций.

В целях безопасности спасатели советуют поставить автомобили в гараж или вдали от деревьев; находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также воздержаться от дальних поездок.